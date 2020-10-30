"Крайне опасная ситуация": почему против Макрона ополчился весь исламский мир

Перепалка глав Франции и Турции может стать поводом к экономической войне, считают эксперты

Франция в опасности, страна подверглась нападению исламистских террористов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который вечером в четверг прибыл в Ниццу, где при нападении на базилику были зверски убиты три человека, в том числе две женщины. Атаки и нападения радикалов прокатились по всей Франции, были нападения на диппредставительства в других странах, и всё это происходит спустя две недели после убийства Самюэля Пати, учителя, который в рамках урока о свободе слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Потом на общенациональной панихиде президент Макрон заявил, что продолжит защищать свободу, которой учил Пати. Его слова вызвали резкую реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и волну возмущения в исламском мире.

Колокола Нотр-Дама в Ницце звонят в знак скорби. 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан прямо во время утренней службы. Первой жертвой стала пожилая француженка. Ей террорист хладнокровно отрезал голову. Затем он атаковал 50-летнего служителя церкви, перерезав ему горло. Последней жертвой была 40-летняя женщина. Она выбежала из церкви и пыталась укрыться в ближайшем кафе, однако террорист догнал ее и нанес несколько ножевых ударов.

- Медики подбежали к ней, но она только успела сказать: "Передайте моим детям, что я их люблю!"

Преступник ранен при задержании, доставлен в больницу и прооперирован. Известно, что во Францию он приехал из лагеря беженцев в Италии.

"Во время оказания ему первой медицинской помощи виновник этих деяний продолжал выкрикивать "Аллах Акбар", его намерения и цели были абсолютно ясны", - сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Президент Эммануэль Макрон экстренно направляется в Ниццу. В это же время тревожные сообщения поступают изо всех уголков Франции. В Авиньоне ликвидирован мужчина, напавший на полицейских. В Лионе и пригороде Парижа атаки предотвращены. В стране введен план по противодействию терроризму на максимально высоком уровне.

"Мы подверглись нападению за наши ценности и свободу веры, но мы не уступим", - пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

Телеграммы с соболезнованиями в Елисейский дворец направили многие мировые лидеры, среди них и Владимир Путин. Российский лидер отметил, что убийству нет никаких оправданий.

"Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершённое в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества", - говорится в телеграмме Путина.

"Совершившие нападение на место молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности", - подчеркивает турецкий МИД в своем официальном заявлении. Безусловно, не оправдывая убийства, жестокость и насилие, Анкара сейчас в авангарде антифранцузской политики.

"Я думаю, это относится к продолжению той перепалки, которая возникла невольно между Макроном и Эрдоганом. Те невинные высказывания изначальные, которые пытались оба лидера ориентировать на своих внутренних потребителей соответствующих высказываний, они начали раскручивать определённую воронку событий", - уверен политолог Александр Коньков.

В журнале Charlie Hebdo опубликована скандальная карикатура на турецкого президента. Эрдоган будет судиться с изданием. А это ответ художников из Ирана. Всем уже не смешно. Конфликт лидеров, тем более такой показательный, это прежде всего конфликт амбиций, отмечают эксперты.

"Колкости во внешней политике — это куда больше, чем просто колкости. Когда тот же самый лидер Северной Кореи назывался Трампом "рокетмэн". Когда чуть ли не вся армада тихоокеанского флота США была направлена в сторону Северной Кореи. Всего год назад в октябре прошлого года мы видели такой же обмен колкостями между Эрдоганом и Трампом. Эти колкости, которые в конечном итоге могли быть больше, чем колкости – это крайне опасная ситуация", - прокомментировал профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин.

Ведь одна такая колкость может стать, как говорят юристы, casus belli – поводом к войне, если не горячей, то уж точно экономической и дипломатической. Против Макрона ополчился весь мусульманский мир. Флаги республики жгут на улицах Ирака, Кувейта, Палестины и Мали.

В Тегеране толпа заблокировала здание французского посольства. В Саудовской Аравии неизвестный ранил охранника консульства Франции. Мусульманский мир считает, что Макрон "перешел красную черту".

Все из-за заявлений президента о том, что Франции нужен "просвещённый ислам без иностранного влияния". Карикатуры – это проявление свободы слова, а граждане имеют право на богохульство, неоднократно подчеркивал официальный Париж. Еще было эмоциональное выступление Макрона на церемонии прощания с убитым учителем Самюэлем Пати, который показывал своим ученикам печально известные карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные во все том же Charlie Hebdo, за что ему и отрезали голову.

"Он был убит именно за то, что воплощал собой республику. Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее", - заявил Макрон.

Весьма неоднозначное заявление для лидера страны, в которой только по официальным данным, проживают 6 миллионов мусульман. Эксперты, впрочем, уверены – резкая риторика Макрона - политический ход. "Желтые жилеты" и пандемия коронавируса существенно снизили его шансы на переизбрание. Почти 80% французов, пишет Le Figaro, разочарованы в правящей элите. До президентских выборов остается полтора года – по меркам глобальным не так уж и много. Президент попытался апеллировать к традиционному электорату своих политических оппонентов – в частности, Марин Ле Пен. "Нам объявлена война. Терроризм - это метод, которым пользуются радикальные исламисты. И именно с этой идеологией мы должны бороться. Законными, правовыми методами. Но пока мы не видим, что правительство понимает всю серьезность ситуации", – заявила депутат Нацсобрания Франции.

Марин Ле Пен французы верят – ее заявления последовательны, а вот слова Макрона лишь накалили и без того непростую ситуацию.

"Макрону удалось всего лишь за час своего выступления похоронить принцип разделения религии и государства, взбодрить крайне правых, антиисламски настроенных левых", - написал в твитере французский правозащитник Ясер Луати.

По всей стране прошли обыски и задержания. Франция намерена депортировать более 200 исламистов. Радикалов Турция, претендующая на лидерство в исламском мире, не защищает, однако обвиняет Париж в исламофобии, бороться с которой призывает вполне конкретными экономическими методами.

"Я призываю вас не покупать французские товары. Ведь все началось с провокации от французского лидера, который нуждается в проверке психики. Вы все там фашисты в самом истинном значении этого слова. Вы реальное звено в нацистской цепи", – уверен президент Турции.

Эрдогана, кажется, уже не остановить. Вслед за Парижем он обвиняет всю Европу в проявлении колониальных амбиций и организации новых крестовых походов. Примечательно, что о гонениях на религию говорит лидер, положивший конец музейному статусу Святой Софии. Одному из главных христианских храмов, построенных Византийскими императорами и практически немедленно превращённому турками в мечеть после завоевания Константинополя. При этом никакой особой практической надобности в этом в наши дни не было. Напротив Святой Софии – древняя Голубая мечеть. Плюс как раз при Эрдогане в Стамбуле строится еще одна огромная мечеть на площади Таксим. По всему видно, Эрдоган намеренно разрушил великий компромисс, который десятки лет назад удалось найти Кемалю Ататюрку.

Многим европейским политикам такой тон Анкары порядком поднадоел. На сторону Макрона встали лидеры Италии и Австрии. Но сделать никто ничего не может или не пытается. Турция – член НАТО, пятый по величине оборота торговый партнер ЕС, куда уже не очень-то и стремится. Лелея мечту воссоздать Великую Османскую империю – в современном ее понимании. К тому же европейская политика мультикультурализма дала свои плоды.

"Определённые такие мины замедленного действия стали появляться в первую очередь в процессе европейской интеграции и формулирования основополагающих документов. Большая дискуссия была о том, закладывать ли христианские ценности в эти основополагающие документы. Понятие христианских ценностей, понятия христианства как такового. В итоге все-таки европейские бюрократы посчитали, что об этом говорить не нужно", - сообщил политолог Александр Коньков.

Во Франции усилены меры безопасности. Тысячи военных помогут обеспечить порядок в канун одного из главных христианских праздников - Дня всех святых. По распоряжению президента Макрона все церкви страны взяты под усиленную охрану.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, "В Центре Событий".

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