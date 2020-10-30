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В Париже нейтрализовали вооруженного ножами преступника

20:30
  • пятница
  • 30 октября 2020

Он собирался напасть на полицейских

На юго-западе французской столицы обезвредили мужчину, угрожавшего сотрудникам полиции кухонными ножами.
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При задержании мужчина оказал сопротивление, полицейские воспользовались электрошокером и резиновыми пулями. Никто из прохожих не пострадал.

По предварительным данным, 40-летний нападавший "имеет проблемы с психикой", передает ТАСС. Его доставили в психиатрическое отделение полицейского управления в Париже.

Во Франции прошла серия вооруженных нападений. Накануне уроженец Тунис напал с ножом на людей около собора Нотр-Дам в Ницце. погибли три человека. В тот же день в Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, с криком "Аллах акбар!" попытался напасть на полицейских. На всей территории страны введен план по противодействию терроризму.

16 октября в пригороде Парижа уроженец Чечни убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати за то, что тот на уроке о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этих событий на всей территории страны ввели план по противодействию терроризму.

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