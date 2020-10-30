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Минздрав направит более 300 специалистов в регионы для борьбы с COVID-19

20:32
  • пятница
  • 30 октября 2020

В проекте примут участие также волонтеры-медики

В Минздраве пообещали отправить на помощь регионам более 300 специалистов из федеральных учреждений, подведомственных министерству.

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Медики имеют большой опыт эффективной борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, которое цитирует РИА Новости. В проекте также примут участие волонтеры-медики.

"Сотрудники федеральных медучреждений будут оказывать как организационно-методическую помощь коллегам, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 18283 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 14519 пациентов. Скончались 355 человек.

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