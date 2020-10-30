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Бывший муж Понарошку предложил ей родить третьего ребенка

21:08
  • пятница
  • 30 октября 2020

Телеведущая оценила шутку

Бывший муж телеведущей Ирены Понарошку предложил ей родитель третьего ребенка.

30 октября Александру Листу, более известному как DJ List, исполнилось 45 лет. Понарошку поздравила экс-супруга с праздником, испекла торт и выложила пост в социальные сети.

"Маэстро тут узнал на днях, что за третьего ребенка дают 600 тысяч рублей. Говорит, давай делать бизнес, ничего личного. С днем рождения, дорогой", - написала она в Instagram.

Лист и Понарошку поженились в декабре 2010 года. В браке у них родились двое детей: Серафиму сейчас 9 лет, а Теодору – два года. В августе 2020 года стало известно, что супруги развелись.  

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