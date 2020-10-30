Бывший муж Понарошку предложил ей родить третьего ребенка

Телеведущая оценила шутку

Бывший муж телеведущей Ирены Понарошку предложил ей родитель третьего ребенка.

30 октября Александру Листу, более известному как DJ List, исполнилось 45 лет. Понарошку поздравила экс-супруга с праздником, испекла торт и выложила пост в социальные сети.

"Маэстро тут узнал на днях, что за третьего ребенка дают 600 тысяч рублей. Говорит, давай делать бизнес, ничего личного. С днем рождения, дорогой", - написала она в Instagram.

Лист и Понарошку поженились в декабре 2010 года. В браке у них родились двое детей: Серафиму сейчас 9 лет, а Теодору – два года. В августе 2020 года стало известно, что супруги развелись.

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