Роспотребнадзор опечатал две нелегальные кальянные в столице

С марта в Москве действует запрет курения кальянов в барах и кафе

Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев сообщил о закрытии двух кальянных в столице. Заведения работали, несмотря на указ мэра о запрете курения кальянов в московских барах и кафе, подписанный еще в марте 2020 года.

Нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности обнаружены в кальянной "Мята Lounge" на улице Авиационной. Опечатано также помещение кальянной на улице Мусоргского, передает АГН "Москва".

В марте мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ввести запрет на курение кальянов в московских ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Напомним, в Москве до 29 ноября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 00:00 часов ночи до 06:00 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

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