ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бельгия начала отправлять пациентов в Германию из-за переполненных больниц

21:41
  • пятница
  • 30 октября 2020

В стране ужесточили карантинные меры

Больницы Бельгии оказались переполнены из-за большого количества заболевших коронавирусом.

В связи с этим власти распорядились отправлять пациентов с COVID-19 на лечение в Германию, сообщили в Минздраве. В стране мобилизованы все лица с медицинским образованием, передает РИА Новости.

Тем временем премьер-министр Бельгии  Александр де Кро ужесточил карантинные меры. Так, в частности, в стране будут закрыты непродуктовые магазины, для школьников продлят каникулы до середины ноября, в гости можно приглашать не более одного человека. Границы Бельгии пока остаются открытыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Бельгии
Ситуация с коронавирусом в Бельгии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.