Бельгия начала отправлять пациентов в Германию из-за переполненных больниц

В стране ужесточили карантинные меры

Больницы Бельгии оказались переполнены из-за большого количества заболевших коронавирусом.

В связи с этим власти распорядились отправлять пациентов с COVID-19 на лечение в Германию, сообщили в Минздраве. В стране мобилизованы все лица с медицинским образованием, передает РИА Новости.

Тем временем премьер-министр Бельгии Александр де Кро ужесточил карантинные меры. Так, в частности, в стране будут закрыты непродуктовые магазины, для школьников продлят каникулы до середины ноября, в гости можно приглашать не более одного человека. Границы Бельгии пока остаются открытыми.

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