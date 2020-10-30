Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой под Воронежем

Водитель погиб

В Воронежской области рейсовый автобус Воронеж-Борисоглебск столкнулся с грузовым автомобилем.

ДТП произошло вечером 30 октября в Грибановском районе у села Верхний Карачан на 423 километре автодороги Курск-Саратов. Причина аварии пока не сообщается, однако известно, что автобус Setra и фура Volvo допустили лобовое столкновение.

В автобусе ехали 13 человек. По предварительным данным, его водитель скончался на месте. Девять человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в Борисоглебскую районную больницу. Детей среди пострадавших нет.

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