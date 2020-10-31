ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки более 18 тысяч человек заразились коронавирусом

10:49
  • суббота
  • 31 октября 2020

Власти контролируют ситуацию

За сутки в России зафиксировано 18 140 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 1 618 116 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 4 952 больных, всего в столице 424 148 инфицированных. 
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране

Самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 30 октября – 18 283 человека. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.

На этой неделе стало известно о выявлении европейскими учёными нового штамма коронавируса. Пока не совсем понятно – опаснее ли он своего предшественника из Уханя: наука не в состоянии определить, к чему приводят мутации коронавируса.

Новый штамм обнаружили сначала в Испании летом этого года, затем его стали определять в анализах практически по всей Европе. К примеру, сейчас у 90% пациентов с COVID-19 в Великобритании врачи регистрируют именно эту разновидность вируса. Не исключено, что именно новый штамм стал причиной резкого роста заболеваемости в сентябре-октябре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.