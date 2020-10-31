В России за сутки более 18 тысяч человек заразились коронавирусом

Власти контролируют ситуацию

За сутки в России зафиксировано 18 140 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 1 618 116 человек с COVID-19. В Москве зарегистрировано 4 952 больных, всего в столице 424 148 инфицированных.

Самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 30 октября – 18 283 человека. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.

На этой неделе стало известно о выявлении европейскими учёными нового штамма коронавируса. Пока не совсем понятно – опаснее ли он своего предшественника из Уханя: наука не в состоянии определить, к чему приводят мутации коронавируса.

Новый штамм обнаружили сначала в Испании летом этого года, затем его стали определять в анализах практически по всей Европе. К примеру, сейчас у 90% пациентов с COVID-19 в Великобритании врачи регистрируют именно эту разновидность вируса. Не исключено, что именно новый штамм стал причиной резкого роста заболеваемости в сентябре-октябре.

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