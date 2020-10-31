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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

10:05
  • суббота
  • 31 октября 2020

Мест в больницах хватает

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 634 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 311 450.
Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в Москве

По данным московских властей, действующие ограничения позволили сократить количество классов на карантине в 10 раз, а число заболевших среди учеников 6-11 классов уменьшилось за последний месяц почти в два раза.

Школьников в начале октября отправили на внеплановые каникулы, а затем для старшеклассников ввели дистанционное обучение. Это позволило прервать цепочки заражений коронавирусом в Москве. Улучшить ситуацию позволит массовая вакцинация, которая должна начаться в столице уже в ближайший месяц.

По данным на 30 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 599 976 пациентам, умерли с начала пандемии 27 656 человек. В Москве больных зарегистрировано почти 420 тысяч, в мире более 45 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,1 миллиона человек.

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