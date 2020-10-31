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Пашинян обратился к Путину за помощью по обеспечению безопасности Армении

10:06
  • суббота
  • 31 октября 2020

Премьер-министр отправил в Кремль письмо

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал письмо президенту России, в котором просит Владимира Путина провести совместные консультации по содействию в обеспечении безопасности Армении. По сообщениям из Еревана, Пашинян досконально представил ситуацию в Нагорном Карабахе и возникшие вызовы.
Путин: у конфликта в Карабахе нет простых решений

В письме есть упоминание об обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха. В своём обращение глава армянского правительства упоминает Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией от 29 августа 1997 года.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались ожесточённые боевые действия между армией непризнанной республики и Вооружёнными силами Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Ни одна из двух договорённостей о перемирии не действует: бои в зоне конфликта продолжаются.

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