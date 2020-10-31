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Растёт число жертв страшного землетрясения в Турции

11:26
  • суббота
  • 31 октября 2020

Пострадавших доставляют в больницы

Число погибших от разрушительного землетрясения в Турции увеличилось до 25 человек, пострадавших - более 800. Целые районы Измира превратились в руины: дома разрушены, а под завалами до сих пор остаются люди. Спасательная операция продолжается уже более 20 часов.
Из-под завалов в Турции извлекли около 70 человек

Всю минувшую ночь под лучами прожекторов спасатели и волонтёры вручную разбирали завалы. Тяжелые плиты аккуратно приподнимали с помощью лебёдки. С начала поисковой операции удалось вызволить около 70 человек. Многим спасённым потребовалась госпитализация, сообщает "ТВ Центр".

В результате землетрясения в третьем по численности турецком городе полностью разрушены 20 жилых домов. Ещё множество сильно повреждены, буквально расколоты и могут рухнуть в любой момент. Измир пережил двойной удар: вслед за подземными толчками город накрыло цунами. Мощный поток уносил в море пришвартованные яхты. Улицы ушли под воду. Многие люди сейчас не могут вернуться в свои квартиры и ближайшие дни проведут в палатках.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров в Эгейском море между турецким побережьем и греческим островом Самос. Там тоже есть разрушения: под обвалившейся стеной погибли двое детей. Пришедшее на остров цунами спровоцировало коллапс на дорогах.

Многие страны, в том числе, Россия предложили помощь пострадавшим городам. Общая беда моментально сплотила Афины и Стамбул, конфликтовавшие в последние месяцы.

Эгейское море считается сейсмоопасным регионом. Последнее землетрясение магнитудой выше шести было зафиксировано здесь в 2017 году. Специалисты предупреждают, что в течение ближайшего месяца мощные подземные толчки могут повториться.

 Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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