Испытания "Спутника V" на пожилых проходят без осложнений

Обнародован первый отчёт

Обнародованы первые данные об испытаниях вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет. Все 28 участников испытаний чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций не выявлено.

Медики снова и снова напоминают, что лучший способ профилактики заболевания по-прежнему - ношение масок и перчаток. Но некоторые граждане продолжают игнорировать призывы использовать средства индивидуальной защиты.

Совместные рейды ОАТИ и полиции не прекращаются. Накануне, 30 октября проверяли торговый центр на юго-востоке столицы. Протоколы на посетителей магазина оформляли один за другим.

А вот посетители культурных мероприятий оказались людьми ответственными. Инспекторы проверили Театр мюзикла на Пушкинской и не встретили ни одного нарушителя.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".​

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"