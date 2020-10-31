Всё больше стран вводят новые ограничения из-за коронавируса

Ситуация в мире остаётся сложной

Ситуация с коронавирусом в мире стремительно ухудшается. В США зафиксирован новый суточный максимум - 88 с половиной тысяч заболевших. Власти Туниса ввели комендантский час. Сложная ситуация и в Европе: в бельгийских больницах нет свободных мест, пациентов отправляют на лечение в соседние страны. В десяти испанских регионах закрыты границы.

Несмотря на рекомендации властей не покидать дома, этой ночью на улицы Барселоны вышли более полутора тысяч человек. Своё недовольство жёсткими карантинными мерами участники протеста обрушили на стражей порядка. Шквал камней, файеров и подожжённые мусорные баки. В результате полиции пришлось применить силу, задержаны как минимум двое погромщиков.

Французские рестораторы опасаются банкротства. Заведения общепита, музеи и театры закрыты. Ещё более жёсткие карантинные меры принимают в Бельгии. Госпитали переполнены, первых пациентов с коронавирусом пришлось отправить на лечение в Германию. Врачей не хватает, поэтому всех, у кого есть медицинское образование - пенсионеров, студентов - просят вставать в ряды добровольцев.

Только за последние сутки - плюс 505 тысяч заболевших по всему миру. Абсолютный и неутешительный рекорд. Сегодня же стало известно: заразившегося коронавирусом министра здравоохранения Бразилии пришлось госпитализировать. Страна занимает третье место по числу заболевших. Больше только в Индии и США, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, приходят и хорошие новости. Криштиану Роналду сообщил поклонникам, что полностью вылечился от коронавируса. Однако полное выздоровление, заявили представители ВОЗ, может занять недели и даже месяцы. Поэтому переболевшим всё равно важно соблюдать меры предосторожности. Тем более что пандемия, по оценкам экспертов, ещё даже не приблизилась к своим пиковым показателям.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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