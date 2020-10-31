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Сторонники абортов в Польше спровоцировали рост заболеваемости коронавирусом

12:17
  • суббота
  • 31 октября 2020

В стране продолжаются акции протеста

В Польше ждут всплеска заболеваемости COVID-19. На этой неделе в стране  уже был поставлен рекорд по числу заражений. По мнению медиков, ситуация будет усугубляться из-за массовых протестов, которые захлестнули страну. Несмотря на действующие ограничения, уже девять дней подряд на улицы крупнейших городов выходят сторонники абортов.
Президент Польши заразился коронавирусом после визита в Киев

Поводом стало решение Конституционного суда, признавшего незаконным прерывание беременности, причём даже в случае патологии плода. По разным оценкам, в митингах принимает участие от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек.

В столице протестующих поддерживает и мэр Варшавы. Минувшей ночью выступления переросли в столкновения с правоохранителями. Несколько десятков человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".

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