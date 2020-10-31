Сторонники абортов в Польше спровоцировали рост заболеваемости коронавирусом

В стране продолжаются акции протеста

В Польше ждут всплеска заболеваемости COVID-19. На этой неделе в стране уже был поставлен рекорд по числу заражений. По мнению медиков, ситуация будет усугубляться из-за массовых протестов, которые захлестнули страну. Несмотря на действующие ограничения, уже девять дней подряд на улицы крупнейших городов выходят сторонники абортов.

Поводом стало решение Конституционного суда, признавшего незаконным прерывание беременности, причём даже в случае патологии плода. По разным оценкам, в митингах принимает участие от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек.

В столице протестующих поддерживает и мэр Варшавы. Минувшей ночью выступления переросли в столкновения с правоохранителями. Несколько десятков человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".

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