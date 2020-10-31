Бал хризантем в Крыму. Подробности и видео

В этом году зафиксирован рекорд

В Никитском ботаническом саду Крыма открылся традиционный бал хризантем. Он проходит уже в 67 раз и снова бьёт рекорды. Впервые гостям покажут сразу 500 сортов цветов, а позже, по результатам народного голосования выберут принцессу и королеву этого бала.

Это кульминация золотой осени – бархатный ковер хризантем в Никитском ботаническом саду. Танец 40 тысяч цветов лучше всего видно с высоты птичьего полёта. В этом году формы строгие и прямолинейные. От центрального круга расходятся 10 лучей – словно солнце или большая хризантема.

Бал хризантем часто сравнивают с мировыми неделями высокой моды. Именно здесь определяются тренды будущего сезона. А садоводы уже сейчас придумывают композиции для своих участков. За композицией следят садовники, вручную формируя объёмы клумб, высоту цветов и размеры соцветий, сообщает "ТВ Центр".

От россыпи мелких соцветий до изысканных стройных крупноцветковых хризантем. В этом году - 500 иностранных и отечественных сортов – очередной рекорд ботанического сада. Среди новинок - порядка 30 разработок собственной селекции с романтическими названиями: "соломенная шляпка", "сон в облаках", "бегущая по волнам".

Из-за эпидемиологической ситуации существуют ограничения. Бал начался без торжественного открытия. Составлен специальный маршрут, позволяющий избежать большого скопления посетителей. Впрочем, это не мешает наслаждаться буйством красок и дышать полной грудью. Бал хризантем продлится до декабря. За это время гости по традиции смогут выбрать королеву и принцессу бала.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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