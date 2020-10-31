Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19

Пандемия закончится не скоро

Пик осенней заболеваемости коронавирусом в России придётся на начало и середину ноября. Так полагает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В разных регионах страны подъём заболеваемости будет происходить не одномоментно из-за климатических и социальных факторов.

По мнению учёного, на пике число новых выявляемых случаев коронавируса в сутки составит около 20 тысяч. По состоянию на конец октября, максимум по заболеваемости в России за всё время пандемии был зафиксирован на уровне 18 283 человек. Столько заразившихся выявили 30 октября.

Эксперт призвал не пугаться данных статистики по новым выявленным случаям, но при этом соблюдать введённые и рекомендуемые для населения ограничения, сообщает ТАСС.

В Москве по состоянию на 31 октября выявлено 424 148 инфицированных коронавирусом, в России 1 618 116 заразились COVID-19. В мире число заболевших приближается к 46 миллионам, скончались от осложнений около 1,2 миллиона человек.

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