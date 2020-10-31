В челябинской больнице произошёл взрыв (видео)

Взорвалась кислородная станция

В пристройке к больнице №2 в Челябинске произошёл взрыв двухкубового кислородного баллона. Начался пожар, из-за которого пришлось эвакуировать посетителей поликлиники, находящейся на территории больницы. Спасатели вывели более 150 человек, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Сейчас на месте работают пожарные. Выясняются причины разгерметизации баллона. Реанимационные пациенты больницы обеспечены кислородом, идёт оценка состояния больных. При необходимости пациенты будут переведены в другие больницы. Уже известно о транспортировке троих больных в больницу №1.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"