В Москве появится дублёр Курского вокзала

Его уже строят
Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал. Он значительно разгрузит Курский вокзал и будет выполнять роль транзитного узла для движения поездов на восток страны. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.
Вокзал строится на базе транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Сейчас идёт строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.
Сейчас в Москве девять железнодорожных вокзалов. Наиболее загруженными считаются Курский, Ярославский и Казанский.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: