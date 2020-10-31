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В Москве появится дублёр Курского вокзала

11:13
  • суббота
  • 31 октября 2020

Его уже строят

Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал. Он значительно разгрузит Курский вокзал и будет выполнять роль транзитного узла для движения поездов на восток страны. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.
Собянин открыл новый автовокзал "Центральный"

Вокзал строится на базе транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Сейчас идёт строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.

Сейчас в Москве девять железнодорожных вокзалов. Наиболее загруженными считаются Курский, Ярославский и Казанский.

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