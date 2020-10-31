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Взрыв повредил два этажа в челябинском ковидном госпитале

11:41
  • суббота
  • 31 октября 2020

Пострадавших нет

Мощные хлопки прогремели в центре Челябинска, в поликлинике городской больницы взорвались баллоны с кислородом. По словам очевидцев, ударной волной в здании выбиты стёкла. Повреждены два этажа лечебного учреждения, отданного под лечение больных коронавирусом.
В челябинской больнице произошёл взрыв (видео)

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали почти 160 пациентов. На каретах скорой помощи их перевезли в другие больницы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщается, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона с кислородом. Сейчас огонь локализован на площади 130 квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

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Врачи и пациенты во время эвакуации после пожара на территории Челябинской поликлинике
Врачи и пациенты во время эвакуации после пожара на территории Челябинской поликлинике
Последствия взрыва баллонов с кислородом в Челябинской поликлинике
Последствия взрыва баллонов с кислородом в Челябинской поликлинике
Взрыв баллонов с кислородом в Челябинской поликлинике
Взрыв баллонов с кислородом в Челябинской поликлинике
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