Взрыв повредил два этажа в челябинском ковидном госпитале

Пострадавших нет

Мощные хлопки прогремели в центре Челябинска, в поликлинике городской больницы взорвались баллоны с кислородом. По словам очевидцев, ударной волной в здании выбиты стёкла. Повреждены два этажа лечебного учреждения, отданного под лечение больных коронавирусом.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали почти 160 пациентов. На каретах скорой помощи их перевезли в другие больницы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщается, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона с кислородом. Сейчас огонь локализован на площади 130 квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

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