В России уточнили детали военной помощи Армении

С официальным заявлением выступил МИД

На Смоленской площади ответили на просьбу Армении об оказании помощи в обеспечении безопасности страны во время военного конфликта с Азербайджаном. Москва окажет Еревану необходимую помощь только в том случае, если бои перенесутся на территорию Армении, сказали в МИДе.

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с официальным заявлением после письма армянского премьер-министра на имя Владимира Путина. Никол Пашинян обратился к России с просьбой начать консультации с целью определения вида и объёма помощи, которую Москва может предоставить Армении для обеспечения её безопасности.

В МИДе напомнили, что ряд статей Договора о дружбе между Россией и Арменией от 1997 года, на который ссылался Пашинян, предполагают конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории двух стран. Дипломаты ещё раз призвали стороны конфликта к незамедлительному прекращению огня и началу переговоров.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои между армией непризнанной республики и Вооружёнными силами Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Ни одна из двух договорённостей о перемирии, достигнутых в Москве и Вашингтоне, не действует: боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

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