ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России уточнили детали военной помощи Армении

12:47
  • суббота
  • 31 октября 2020

С официальным заявлением выступил МИД

На Смоленской площади ответили на просьбу Армении об оказании помощи в обеспечении безопасности страны во время военного конфликта с Азербайджаном. Москва окажет Еревану необходимую помощь только в том случае, если бои перенесутся на территорию Армении, сказали в МИДе.
Эрдоган предупредил Путина о "красной черте" по Карабаху

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с официальным заявлением после письма армянского премьер-министра на имя Владимира Путина. Никол Пашинян обратился к России с просьбой начать консультации с целью определения вида и объёма помощи, которую Москва может предоставить Армении для обеспечения её безопасности.

В МИДе напомнили, что ряд статей Договора о дружбе между Россией и Арменией от 1997 года, на который ссылался Пашинян, предполагают конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории двух стран. Дипломаты ещё раз призвали стороны конфликта к незамедлительному прекращению огня и началу переговоров.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои между армией непризнанной республики и Вооружёнными силами Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Ни одна из двух договорённостей о перемирии, достигнутых в Москве и Вашингтоне, не действует: боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.