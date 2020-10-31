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Два человека умерли из-за нехватки кислорода после взрыва в челябинской больнице

12:13
  • суббота
  • 31 октября 2020

Пожар локализован

Во время эвакуации из больницы в Челябинске из-за нехватки кислорода скончались два пациента, сообщают местные СМИ. Прокуратура уже проверяет эту информацию.
В челябинской больнице произошёл взрыв (видео)

Эвакуацию 160 человек проводили после взрыва и пожара в больнице №2. Там взорвался баллон с кислородом в специальной пристройке. Огонь повредил два этажа здания больницы, отданной под лечение больных с коронавирусом.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади боле ста квадратных метров, сообщает ТАСС. Площадь пожара в самом стационаре составила 50 квадратных метров, также горел рядом стоящий жилой дом. В нём выбиты стёкла. Повреждены два этажа больницы.

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