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Губернатор ввёл режим ЧС в Челябинске

12:33
  • суббота
  • 31 октября 2020

В городской больнице произошёл пожар

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС в столице региона после взрыва в больнице №2. Это необходимо для оперативного оказания помощи жителям повреждённого после взрыва дома.
Два человека умерли из-за нехватки кислорода после взрыва в челябинской больнице

Рядом с больницей находится жилой девятиэтажный дом. В некоторых квартирах выбиты стёкла и рамы, повреждено имущество.

Тем временем стало известно, что при эвакуации из больницы в Челябинске скончались два тяжёлых пациента с коронавирусом. Эвакуацию 160 человек проводили после взрыва и пожара в больнице, отданной под лечение больных COVID-19.

В пристройке рядом с больницей взорвался кислородный баллон. Начался пожар. Повреждены два этажа больницы и стоящий рядом жилой дом, на который перекинулся огонь.

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