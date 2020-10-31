Губернатор ввёл режим ЧС в Челябинске

В городской больнице произошёл пожар

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС в столице региона после взрыва в больнице №2. Это необходимо для оперативного оказания помощи жителям повреждённого после взрыва дома.

Рядом с больницей находится жилой девятиэтажный дом. В некоторых квартирах выбиты стёкла и рамы, повреждено имущество.

Тем временем стало известно, что при эвакуации из больницы в Челябинске скончались два тяжёлых пациента с коронавирусом. Эвакуацию 160 человек проводили после взрыва и пожара в больнице, отданной под лечение больных COVID-19.

В пристройке рядом с больницей взорвался кислородный баллон. Начался пожар. Повреждены два этажа больницы и стоящий рядом жилой дом, на который перекинулся огонь.

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