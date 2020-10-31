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Пенсионеров в Подмосковье отправили на обязательную самоизоляцию

14:26
  • суббота
  • 31 октября 2020

Решение принял губернатор области

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями станет обязательным в Подмосковье со 2 ноября. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьёва опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.
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Режим самоизоляции продлится до 15 ноября. Блокировать социальные карты пенсионеров власти не намерены. Пожилым людям разрешено ходить в магазин и на прогулки. МФЦ и загсы в Подмосковье переводятся на режим предварительной записи.

Эти меры призваны сократить выявление числа случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье с начала пандемии зарегистрировано более 86 тысяч инфицированных, скончались 1 608 человек. Регион занимает второе место по числу больных после Москвы.

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