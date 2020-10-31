ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп пообещал американцам вакцину только в случае его избрания

15:23
  • суббота
  • 31 октября 2020

Коронавирус стал главным в предвыборной кампании

Борьба с коронавирусом – одна из главных тем, вокруг которых строится предвыборная кампания в США. За четыре дня до решающего сражения Дональд Трамп убеждает избирателей в том, что пандемия идёт на спад, а разработка вакцины возможна лишь в случае его избрания.
Музей мадам Тюссо выбросил фигуру Трампа в мусорный контейнер

Со своей стороны, Джо Байден уже обвинил главу государства в том, что Белый дом капитулировал перед вирусом, пустив ситуацию на самотёк. На этой неделе количество подтверждённых случаев заболевания в США превысило 9 миллионов.

Противники действующего президента прибегают и к наглядной агитации: группа художников в Калифорнии установила вдоль дорог статуи обнаженного Трампа. По мнению авторов, это иллюстрация его работы - много эпатажа, из-за которого страна катится к нищете. Впрочем, по итогам последних опросов, рейтинг Трампа немного вырос, сейчас он отстаёт от Байдена на 8%, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Ситуация с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.