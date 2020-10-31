Трамп пообещал американцам вакцину только в случае его избрания

Коронавирус стал главным в предвыборной кампании

Борьба с коронавирусом – одна из главных тем, вокруг которых строится предвыборная кампания в США. За четыре дня до решающего сражения Дональд Трамп убеждает избирателей в том, что пандемия идёт на спад, а разработка вакцины возможна лишь в случае его избрания.

Со своей стороны, Джо Байден уже обвинил главу государства в том, что Белый дом капитулировал перед вирусом, пустив ситуацию на самотёк. На этой неделе количество подтверждённых случаев заболевания в США превысило 9 миллионов.

Противники действующего президента прибегают и к наглядной агитации: группа художников в Калифорнии установила вдоль дорог статуи обнаженного Трампа. По мнению авторов, это иллюстрация его работы - много эпатажа, из-за которого страна катится к нищете. Впрочем, по итогам последних опросов, рейтинг Трампа немного вырос, сейчас он отстаёт от Байдена на 8%, сообщает "ТВ Центр".

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