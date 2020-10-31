Названа причина взрыва и пожара в челябинской больнице

На месте работают следователи

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в челябинском ковидном стационаре. Утром 31 октября там прогремел мощный взрыв.

Ударной волной повредило соседние здания. В поликлинике при больнице выбиты стёкла. Первый и второй этажи охватил огонь. Прибывшие на место спасатели эвакуировали почти 160 пациентов. Для перевозки их в другие больницы задействовали даже городские автобусы.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за разгерметизации кислородного баллона при аварийном режиме работы оборудования. В городе введён режим ЧС. Губернатор области Алексей Текслер пообещал оказать всю необходимую помощь жителям поврежденных домов, сообщает "ТВ Центр".

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