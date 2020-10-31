Бельгия вновь ввела жёсткий карантин из-за COVID-19

В стране уже действует комендантский час

Власти Бельгии вводят повторный карантин: в стране закрываются промтоварные магазины, парикмахерские и косметические салоны; школьные каникулы продлеваются до середины ноября. Также жителям страны не рекомендуется ездить за границу, а в гости разрешается приглашать не более одного человека. Всем больницам предписано зарезервировать 60% коек для больных с коронавирусом.

Врачи и чиновники говорят, если ситуация продолжит развиваться по негативному сценарию, то больницы закроют реанимационные службы для всех пациентов, кроме больных COVID-19. Медицинская система Бельгии перегружена, улучшение пока не просматривается.

В Бельгии уже действует комендантский час. В крупных городах страны закрыты рестораны и кафе, культурные, спортивные и развлекательные заведения, сообщает ТАСС.

С начала пандемии в стране зафиксировано 392 258 случаев болезни, умерли 11 308 человек. В мире более 45 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 1,1 миллиона.

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