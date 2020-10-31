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58-летняя Роза Сябитова показала себя без пластики и с красными волосами

14:51
  • суббота
  • 31 октября 2020

Фото сделано более 20 лет назад

Роза Сябитова показала себя без пластики и с красными волосами. 58-летняя телеведущая опубликовала архивное фото, на котором будущая главная сваха страны красуется в строгом костюме с юбкой чуть выше колен.
Сябитова рассказала, как вести себя на первом свидании

Телеведущая задала своим подписчицам вопрос: "Хотели бы вы снова стать молодой?". И сразу же на него ответила: "Я, пожалуй, нет. Мне нравится моя жизнь сейчас. И главное преимущество моего возраста в том, что в любых ситуациях сначала думаешь, потом делаешь".

Поклонники первым делом обратили внимание не на модный в те времена наряд, а на эффектный цвет волос Сябитовой. "Какая интересная фотография, вы здесь просто огненная", - пишут в комментариях.

Очевидно, что на фото Розе не больше 30 лет. Никакой пластики на лице и минимум косметики. Сваха не раз признавалась, что для сохранения молодости она сделала себе несколько пластических операций: увеличила грудь, подтянула нижнее веко, скорректировала живот и ягодицы.

Роза Сябитова ведёт с 2008 года телепередачу "Давай поженимся" на Первом канале. Сама она дважды была замужем. Первый муж свахи умер от инфаркта, со вторым она развелась через три года после свадьбы.

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