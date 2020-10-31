Ягудин сделал заявление о спортивной карьере Загитовой

Она сама должна решить, как дальше жить и работать

Алексей Ягудин поделился своими мыслями о будущей спортивной карьере своей соведущей по шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Многие поклонники 18-летней Алины Загитовой считают, что она навсегда ушла из спорта, окунувшись в мир шоу-бизнеса. Ягудин думает, что это не так.

"Есть масса примеров, как ранних уходов (когда фигурист поставил карьеру на паузу, а потом загадочно ушёл), так и триумфальных возвращений. Вспомним Женю Плющенко, который вернулся. Так что здесь не стоит хоронить раньше времени действующую спортсменку, Алина сама в состоянии принять решение", - сказал Ягудин в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

Фигурист рассказал, как непросто было начинать работу над шоу. У Загитовой совсем не было телевизионного опыта, ей тяжело было войти в кадр. "Алина только делает первые шаги, так что поначалу в kiss-and-cry (зона слёз и поцелуев) я, конечно, помогал ей. Но только в первых двух выпусках. Дальше Алина начала работать сама", - отметил Ягудин.

Алина Загитова недавно сообщила о приостановке своей спортивной карьеры. Она поступила на факультет журналистики и, по словам Ягудина, уже делает качественные материалы. Недоброжелатели прославленной спортсменки накинулись на неё после первого же эфира шоу "Ледниковой период". Они посчитали, что Алине не хватает опыта и она слишком скованно и неестественно ведёт себя в кадре.

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