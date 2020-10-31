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Ресторан в парке Горького оштрафуют за нарушения антиковидных мер

16:10
  • суббота
  • 31 октября 2020

Сотрудники заведения не носили маски

В ресторане парка Горького выявлены серьёзные нарушения санитарных норм. Заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей.
В СПЧ озвучили приемлемую сумму штрафа за отсутствие маски

В ресторан пришли с проверкой сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы. Они обнаружили, что там отсутствует социальная разметка, а сотрудники не носят маски и перчатки, сообщил   главный инспектор ОАТИ Олег Петренко. В отношении ООО "Времена года" будут применены меры административного воздействия. Рейды также прошли в Сокольниках и парке "Музеон".

Напомним, что на территории России действует масочный режим. В Москве в общественных местах и транспорте граждане также обязаны носить перчатки. За нарушения правил предусмотрены штрафы как для физических, так и юридических лиц.

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