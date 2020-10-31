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"Меня не так поняли": Макрон оправдался за свои слова про карикатуры

17:28
  • суббота
  • 31 октября 2020

Президент Франции пытается остановить волну насилия

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что антифранцузские протесты в исламском мире вызваны неправильным истолкованием его заявления, которое он сделал две недели назад. Выступая на похоронах школьного учителя, которого убил террорист после демонстрации на уроке карикатур на пророка Мухаммеда, Макрон сказал, что власти намерены и дальше поддерживать публикацию подобных рисунков. В мусульманской среде их считают оскорбительными.
Эрдоган оскорбил Макрона после отзыва посла Франции из Анкары

"Люди поняли, будто бы я поддерживаю эти рисунки, но это не так", - сказал Макрон. Он также заверил, что правительство Франции не стоит за публикацией провокационных карикатур, сообщает ТАСС.

Вторую неделю в арабских странах продолжаются протесты. На акциях жгут флаги Франции и портреты президента Эммануэля Макрона. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе грубые высказывания в адрес своего французского коллеги, дважды заявив, что тому необходимо подлечить психику.

Уже после этого было совершено нападение на храм в Ницце. Террорист убил троих прихожан, отрезав одному из них голову. Нападавший задержан.

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