У входа на Петровку, 38 совершено нападение на полицейских

Нападавший задержан

У Главного управления МВД на Петровке, 38 в Москве совершено нападение на сотрудников полиции. Мужчина 1988 года рождения несколько раз ударил полицейских по лицу, нанеся им нетяжёлые травмы.

Нападавший задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Следствие будет в ближайшее время ходатайствовать об аресте задержанного. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что нападавший - уроженец Дагестана, а правонарушение не имело экстремистской окраски.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"