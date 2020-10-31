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У входа на Петровку, 38 совершено нападение на полицейских

17:48
  • суббота
  • 31 октября 2020

Нападавший задержан

У Главного управления МВД на Петровке, 38 в Москве совершено нападение на сотрудников полиции. Мужчина 1988 года рождения несколько раз ударил полицейских по лицу, нанеся им нетяжёлые травмы.
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Нападавший задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Следствие будет в ближайшее время ходатайствовать об аресте задержанного. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что нападавший - уроженец Дагестана, а правонарушение не имело экстремистской окраски.

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