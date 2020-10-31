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Экс-президент России сможет стать пожизненным сенатором

18:33
  • суббота
  • 31 октября 2020

Путин внёс в Госдуму закон о новом формировании Совета Федерации

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму проект поправок к закону о формировании Совета Федерации и закону, определяющим статус сенатора и депутата Думы.
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Согласно одной из поправок, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с их истечением либо досрочно ушедший в отставку, становится сенатором пожизненно.

Также документ предусматривает право президента назначить пожизненных сенаторов. Их по представлению может быть не более семи человек. Такими пожизненными сенаторами могут стать только граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Что касается членов Совета Федерации, то ими могут стать исключительно граждане России в возрасте от 30 лет с безупречной репутацией, постоянно проживающие в России и не имеющие гражданства или вида на жительство иностранного государства. В Совет Федерации не смогут попасть лица, имевшие судимости по некоторым преступлениям средней тяжести.

Госдума намерена рассмотреть внесённые президентом законодательные инициативы уже до конца 2020 года, сообщили в нижней палате парламента. 

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