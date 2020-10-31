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Подробности нападения на полицейских в центре Москвы

19:33
  • суббота
  • 31 октября 2020

Нападавшему грозит серьёзное наказание

В пресс-службе МВД сообщили подробности нападения на сотрудников полиции в центре Москвы. Мужчина 1988 года рождения набросился на полицейских, патрулировавших территорию около здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.
У входа на Петровку, 38 совершено нападение на полицейских

Нападавший нанёс им несколько ударов. При задержании он оказал сопротивление и к нему были применены спецсредства и физическая сила. Один из патрульных был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Нападавшего доставили в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меру пресечения, связанную с лишением свободы.

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Сотрудники полиции у здания главного управления МВД РФ по городу Москве
Здание главного управления МВД РФ по городу Москве
Здание главного управления МВД РФ по городу Москве
Здание главного управления МВД РФ по городу Москве
Здание главного управления МВД РФ по городу Москве
Сотрудники полиции у здания главного управления МВД РФ по городу Москве
Сотрудники полиции у здания главного управления МВД РФ по городу Москве
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