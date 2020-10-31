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В России стало меньше наркоманов

19:51
  • суббота
  • 31 октября 2020

Сохраняется положительная тенденция

В России сокращается число больных наркоманией. Об этом говорится в докладе главы Минздрава Михаила Мурашко, с которым он выступил на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО.
Водителей-наркоманов вычислят по слюне

Согласно данным, в 2019 году в ЦФО было зарегистрировано 65 тысяч пациентов с наркоманией, что на 17,9% ниже, чем в 2015 году. В целом по России за это же время выявленных наркоманов стало меньше на 24,2 %. На фоне этих цифр есть и тревожные тенденции - рост в структуре наркомании доли расстройств, вызванных употреблением новых психоактивных веществ. Это – спайсы и соли.

За последние годы Минздрав увеличил коечный фонд по профилю наркомания. Также в России издано 13 нормативно-правовых актов, направленных на решение наиболее значимых вопросов организации наркологической помощи.

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