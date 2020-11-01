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В России побит рекорд суточного прироста больных COVID-19

11:00
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Врачи работают без выходных

За сутки в России зафиксировано 18 665 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлен 1 636 781 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 5 261 новый больной, всего в столице  314 791 инфицированный. 
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране

По мнению учёных, пик осенней заболеваемости коронавирусом в России придётся на начало и середину ноября. С таким прогнозом выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Не исключено, что в разных регионах страны подъём заболеваемости будет проходить по своему сценарию. В целом по России на пике будет регистрироваться около 20 тысяч заболевших в сутки, считают специалисты.

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