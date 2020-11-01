Московские врачи вылечили более 314 тысяч больных COVID-19

Мест в больницах пока хватает

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 3 341 человек с диагнозом коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 314 791.

В Москве действует рекомендательный режим самоизоляции для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. А в Подмосковье со 2 ноября для них вводится обязательная самоизоляция. Такое решение принял губернатор Андрей Воробьёва. Блокировать социальные карты пенсионеров власти не будут. Пенсионерам по-прежнему можно будет ходить в магазин и на прогулки.

По данным на 31 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 618 116 пациентам, умерли с начала пандемии 27 990 человек. В Москве больных зарегистрировано почти 425 тысяч, в мире более 45 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,1 миллиона человек.

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