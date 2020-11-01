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46 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

10:35
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Число больных растёт

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло психологическую отметку в 46 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,1 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших – 9,1 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 230 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся приближается к 8,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с 5,5 миллиона инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено более 1,6 миллиона заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (24 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом восемь человек.

Власти европейских стран на фоне роста заболеваемости вводят новые ограничения для граждан. В Австрии с 3 ноября до начала декабря будет действовать ограничение на выход из дома в ночные часы. Комендантский час также введён в некоторых городах Франции и Бельгии. Часть общепита и развлекательной инфраструктуры закрыта практически во всех крупных странах Европы, в связи с чем в столицах проходят акции противников тотального карантина.

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