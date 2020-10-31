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Стрельба в Лионе: ранен православный священник

19:20
  • суббота
  • 31 октября 2020

На место происшествия стянуты усиленные патрули полиции

Во французском Лионе слышны выстрелы. Глава МВД Франции призвал избегать района, где произошла стрельба.
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По данным местных СМИ, ранение получил православный священник местной греческой церкви. Речь идёт о гражданине Греции. Он закрывал церковь, когда по нему открыл огонь неизвестный мужчина, на вид ему было около 40 лет. Священник получил тяжёлое ранение. Нападавшему удалось скрыться.

Очевидцы сообщают, что на место стрельбы прибыла полиция, которая установила периметр безопасности. Спасатели эвакуировали одного раненого.

Ранее на этой неделе вооруженный ножом тунисец убил трёх человек в церкви в Ницце. Одну из своих жертв он обезглавил. После этого власти Франции ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.

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