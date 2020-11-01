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В Лионе задержали стрелявшего в священника мужчину

11:22
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

По Франции прокатилась волна насилия

Во французском Лионе взяли под стражу мужчину, подозреваемого в нападении на православного священника. ЧП произошло накануне, 31 октября. Мужчина подошёл к жертве, сделал два выстрела в упор из обреза и скрылся.
Стрельба в Лионе: ранен православный священник

За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи. Задержали предполагаемого преступника в тот же день, сообщает "ТВ Центр".

Ранее на этой неделе вооруженный ножом тунисец убил трёх человек в церкви в Ницце. Одну из своих жертв он обезглавил. После этого власти Франции ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.

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