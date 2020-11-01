Спасатели устраняют последствия сильных ливней на юге России (видео)

Затоплены улицы и жилые дома

Сразу в нескольких населённых пунктах Краснодарского края устраняют последствия непогоды. На курортные города обрушился ливень с градом. Затоплены улицы, а где-то и первые этажи зданий. В Сочи в одном из супермаркетов вода хлынула прямо с потолка. Оборваны линии электропередачи, повалены десятки деревьев.

Полторы тысячи человек в посёлке Комсомолец остались без света. В частных домах выбиты стекла, сорваны крыши. Повреждена кровля детского сада, ветром повалены более тридцати деревьев. Одно из них упало на газопровод. Из соображений безопасности подачу топлива приостановили, сообщает "ТВ Центр".

Бархатный сезон пришлось остановить и туристам в Сочи. На побережье ещё по-летнему плюс 20. На затопленных улицах почти нет людей. Ливнёвки не справились с дождевыми потоками. В одном из супермаркетов, потоки воды хлынули с потолка, не выдержала крыша. Горожан и отдыхающих попросили без необходимости не покидать дома и гостиницы.

Ликвидацией последствий занимаются сотрудники МЧС и профильных служб. Начали работать комиссии по подсчёту ущерба. По прогнозам синоптиков, ненастная погода сохранится в Краснодарском крае и 1 ноября: ожидаются грозы и град, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На побережье есть опасность возникновения смерчей, а в горных районах - схода селей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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