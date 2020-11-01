В Измире спасатели вторые сутки разбирают завалы после землетрясения

Число погибших выросло

Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 51 человека. Поисково-спасательная операция продолжается уже почти двое суток. Работы идут на завалах восьми разрушенных зданий, под ними до сих пор есть живые люди. Пострадавших - уже почти 900.

По распоряжению властей республики, в городе развернуты 35 мобильных станций для оперативного оказания медицинской помощи, сообщает "ТВ Центр".

Землетрясение произошло 30 октября, самый сильный удар приняла на себя Турция. Серьёзные разрушения есть и в Греции. Под обломками зданий скончались двое подростков. Чрезвычайное положение на острове Самос введено на полгода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"