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В Измире спасатели вторые сутки разбирают завалы после землетрясения

11:28
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Число погибших выросло

Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 51 человека. Поисково-спасательная операция продолжается уже почти двое суток. Работы идут на завалах восьми разрушенных зданий, под ними до сих пор есть живые люди. Пострадавших - уже почти 900.
Растёт число жертв страшного землетрясения в Турции

По распоряжению властей республики, в городе развернуты 35 мобильных станций для оперативного оказания медицинской помощи, сообщает "ТВ Центр".

Землетрясение произошло 30 октября, самый сильный удар приняла на себя Турция. Серьёзные разрушения есть и в Греции. Под обломками зданий скончались двое подростков. Чрезвычайное положение на острове Самос введено на полгода.

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