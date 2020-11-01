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В США поставлен рекорд по числу выявленных за сутки больных COVID-19

13:34
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

В стране зарегистрировано более 9 миллионов инфицированных

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 46 миллионов. Очередной максимум зафиксирован в США – почти сто тысяч инфицированных выявлено за сутки. Сложная ситуация и в Европе. Девятой страной, перешагнувшей рубеж в миллион заражённых, стала Великобритания.
46 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

С 5 ноября в королевстве будут закрыты рестораны и бары, парикмахерские, кинотеатры, спортивные клубы и многие магазины. Так называемый облегчённый режим самоизоляции и комендантский час с 3 ноября начнёт действовать в Австрии, сообщает "ТВ Центр".

Правительство Португалии обратилось к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения. А в соседней Испании минувшей ночью снова вспыхнули беспорядки. Недовольные введением ограничений вышли на улицы Мадрида, начали строить баррикады и поджигать мусорные баки. Перед этим столкновения с полицией прошли в Барселоне и ряде других городов. Сообщается о нескольких пострадавших.

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