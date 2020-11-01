Эксперты прогнозируют второй тур президентских выборов в Молдавии

Голосование проходит без нарушений

В Молдавии 1 ноября выбирают президента страны. Как сообщает ЦИК, избирательные участки открылись в восемь утра по московскому времени и должны закрыться в десять вечера.

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Но основная борьба разворачивается между действующим президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, экс-премьером Майей Санду.

Эксперты уже прогнозируют второй тур в случае, если никто не наберёт более 50% голосов. Выборы президента будут признаны состоявшимися, если явка будет более 33% избирателей, сообщает "ТВ Центр".

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