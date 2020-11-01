ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты прогнозируют второй тур президентских выборов в Молдавии

12:28
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Голосование проходит без нарушений

В Молдавии 1 ноября выбирают президента страны. Как сообщает ЦИК, избирательные участки открылись в восемь утра по московскому времени и должны закрыться в десять вечера.
Нарышкин: США подготовили план революции после выборов в Молдавии

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Но основная борьба разворачивается между действующим президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, экс-премьером Майей Санду.

Эксперты уже прогнозируют второй тур в случае, если никто не наберёт более 50% голосов. Выборы президента будут признаны состоявшимися, если явка будет более 33% избирателей, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Выборы в Молдавии
Выборы в Молдавии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.