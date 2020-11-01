Байден назвал Трампа марионеткой Москвы

До выборов в США осталось два дня

Два дня остаётся до президентских выборов в США. Дональд Трамп и Джо Байден проводят последние встречи с избирателями, обвиняя и высмеивая друг друга. На митинге в Мичигане 74-летний действующий глава государства заявил, что находится в идеальной физической форме и очень молод. А лидер демократов еще раз заявил сторонникам, что Трамп - марионетка Москвы.

Парадоксально, но факт: среди сторонников Трампа растет процент латино- и афроамериканцев, представителей ЛГБТ-сообщества. Последний опрос показал, что за нынешнего хозяина Белого дома, которого демократы пытаются выставить расистом, сексистом, гомофобом, готовы отдать голоса 45% людей нетрадиционной ориентации. Ведь пока Демпартия на словах защищает якобы униженных и оскорбленных, Дональд Трамп обещает создавать в стране рабочие места, подходящие абсолютно всем.

Тема России в американской политике всплывает каждый раз, когда под демократами начинает шататься стул. Однако, вот, например, вашингтонский фонд Нeritage опубликовал исследование на тему массовых нарушений на американских выборах всех уровней, начиная с 1982 года. В ход идут и подкупы избирателей и махинации с открепительными удостоверениями и голосование за себя и за того парня. О нашей стране, чьим вмешательством демократы пытаются оправдать свои провалы - ни слова.

Оба кандидата уже рассказали, как собираются провести ночь после выборов. Трампу возможно придётся курсировать между Белым домом и принадлежащей ему гостиницей. Trump Hotel из-за ограничений по коронавирусу не сможет принять всех гостей. Джо Байден намерен обратиться к нации из штата Дэлавер в ночь на 4 ноября. Телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что ряд лиц из ближнего окружения действующего президента США в тайном порядке прорабатывают с избирательным штабом Байдена подготовку к передаче власти в случае победы демократа.

То, что, в любом случае итоги выборов спровоцируют протесты - вполне прогнозируемо. Жители Вашингтона уже готовятся к возможным беспорядкам - укрепляют двери и заколачивают витрины магазинов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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