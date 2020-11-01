Собянин оценил факторы, влияющие на распространение коронавируса

В Москву приходит грипп

Меры по борьбе с коронавирусом показали свою эффективность. Это позволяет надеяться, что ситуация в Москве не будет ухудшаться. Такую надежду выразил в эфире телеканала "Россия-1" мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что на ситуацию влияет множество факторов. К примеру, приход в столицу гриппа. "Как ляжет одно на другое, инфекции, пока ещё неизвестно. Просто мы ещё не проходили этот период", - сказал глава города.

Что касается работы резервных госпиталей, то они будут работать в Москве до тех пор, пока не уйдет пандемия. "Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла", - отметил Собянин.

По последним данным, всего в Москве с начала пандемии выявлено 424 148 случаев коронавируса, скончались почти семь тысяч человек. В городе действует масочно-перчаточный режим, специальная система контроля посетителей ночных заведений, пенсионерам рекомендовано как можно реже выходить из дома, школьники старших классов отправлены на дистанционное обучение.

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