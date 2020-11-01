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Австрия вводит карантин из-за COVID-19 с 3 ноября

11:53
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Закрываются рестораны и кафе

С 3 ноября в Австрии вводится карантин из-за коронавируса. Особый режим будет действовать до начала декабря. В это время гражданам запрещено выходить ночью на улицу. Власти пошли на этот шаг из-за возможной перегрузки системы здравоохранения и недостатка коек в больницах.
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Также в стране закрываются для посещений рестораны и кафе, они будут работать только в режиме доставки. Запрещается проведение массовых мероприятий, закрываются отели. Спортивные состязания будут проходить без зрителей.

Школьников старших классов перевели на дистанционное обучение. Закрылись танцевальные школы, спортивные залы, парки развлечений, бани, театры и кинотеатры. Маски предписано носить везде, даже на рабочих местах.

В октябре ежесуточный прирост инфицированных в Австрии превысил пять тысяч человек. Весной пиковые показатели марта не превышали тысячу заболевших в сутки.

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