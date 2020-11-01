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Путин поздравил судебных приставов с праздником

12:11
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

ФССП исполнилось 155 лет

1 ноября в России отмечается день работника Федеральной службы судебных приставов. Он был утверждён в 2009 году, а самой службе исполняется 155 лет, сообщает "ТВ Центр".
Путин поздравил сельхозработников с праздником

С профессиональным праздником работников и ветеранов ведомства поздравил Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что за годы работы служба доказала свою востребованность, а сотрудники внесли серьёзный вклад в укрепление правосудия.

Сегодня ФССП - это неотъемлемая составляющая правоохранительных органов, где крайне важно совместить опыт ветеранов с современными подходами к решению проблем, отметил глава государства.

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