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Назван аксессуар, снижающий риск заражения коронавирусом в 5 раз

19:22
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Больше половины человечества носят его

Спасти от заражения коронавирусом могут обыкновенные очки. Учёные выяснили, что этот аксессуар помогает защитить организм от вируса. Научные исследования показали, что люди, которые носят очки, гораздо реже оказываются инфицированы COVID-19.
Иммунолог рассказал, почему не все заражаются коронавирусом

Первое подтверждение пользы очков поступило из Китая, где и началась пандемия. "В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже", - рассказал доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Но даже те, кто носит очки, не должны игнорировать маски, считает учёный. Основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, пишет "Российская газета.

Эксперт также рассказал, ссылаясь на исследования китайских учёных, что коронавирус живёт на коже до 12 часов. Поэтому важно как можно чаще мыть руки и стараться не прикасаться ими к лицу.

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