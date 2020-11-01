В Коврове мужчина взорвал гранату на рынке

Есть пострадавшие

Мужчина взорвал гранату в магазине в Коврове Владимирской области, сообщили в местном управлении МВД. Три человека пострадали.

ЧП произошло утром 1 ноября в торговом центре "Рынок Октябрьский". После звонка в Службу спасения на место прибыли полицейские и врачи. Установлено, что в магазине при рынке произошёл бытовой конфликт между тремя гражданами. Один из них взорвал гранату. Три человека доставлены в больницу.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, мужчина таким образом мстил из-за ревности к жене. "Возможно, это была гранта или другое устройство. Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.

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