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В Волгограде умер мужчина, избитый после перепалки в родительском чате

14:32
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

У него были тяжёлые травмы

В реанимации волгоградской больницы умер мужчина, которого избили из-за конфликта в родительском чате. У него были тяжёлые травмы, в том числе, перелом основания черепа.
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Вечером 23 октября местный житель, придя в отделение одного из банков, нанёс другому мужчине несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован.

Нападавшего задержали. Он утверждает, что конфликт с потерпевшим у него произошел из-за оскорблений его сестры в родительском чате, сообщает ТАСС.

Мужчины договорились встретиться в банке и выяснить отношения. На кадрах, которые очевидцы распространили в соцсетях, видно, что охранники финансового учреждения безучастно наблюдали за избиением потерпевшего.

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